13 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.09. 2021, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную результатам проверок цен на стройматериалы в Свердловской области. Свердловское УФАС проверило цены на стройматериалы в Свердловской области: какие нарушения выявлены и какое наказание грозит виновным? Как необоснованное повышение стоимости стройматериалов отразилось на рынке недвижимости? Был ли сговор участников рынка? На эти и другие вопросы ответят: Сргей Волков, заместитель руководителя Свердловского УФАС России; Ольга Смирнова, начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС России. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Академическом в рамках акции «3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга» стартует новый этап высадки деревьев. В ходе мероприятия будет заложена будущая дубрава в парке Преображенском, еловая аллея у первой детской поликлиники (ул. Шаманова, 16), а также проведено озеленение территории подстанции скорой помощи (ул. Рябинина, 32). Вместе с жителями района участие в высадке деревьев примут министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, заместитель министра здравоохранения Ирена Базите и руководители компании-застройщика «РСГ-Академическое».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится четвертое пленарное заседание городской общественной палаты. В повестке вопросы: о состоянии объектов культурного наследия Екатеринбурга; о текущей ситуации с качеством воды в реке Исеть в черте города и функционировании очистных сооружений, снабжающих водоемы Екатеринбурга; об организации раздельного сбора и утилизации ТКО и перспективах развития полигонов их размещения.

Екатеринбург. Другие новости 12.09.21

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