14 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.09. 2021, вторник

В 10:00 в Военизированном горноспасательном отряде Урала (Екатеринбург, ул. Степана Разина, 109, сбор в 09:45) стартует II этап соревнований по тактико-технической подготовке между подразделениями филиала отряда ФГУП «Военизированная горноспасательная часть». В соревнованиях примут участие 4 команды, более 30 горноспасателей подразделений филиала «Военизированного горноспасательного отряда Урала» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть». Спасателям предстоит состязаться в трёх этапах: горноспасательной эстафете, разведке горных выработок и водительскому мастерству. Соревнования завершатся 16 сентября.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную предложениям экспертов о развитии горной отрасли. Предприятия совместно с экспертами разрабатывают новые подходы к трансформации горной отрасли: какие передовые технологии нужны для разведки новых месторождений нефти и других полезных ископаемых? Какие научные решения готовы предложить вузы под задачи горнодобывающей промышленности? Какие кадры требуются отрасли? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Душин, ректор Уральского государственного горного университета; Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК; Андрей Глебов, заместитель директора по научным вопросам Института горного дела УрО РАН. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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