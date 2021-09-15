15 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.09. 2021, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) глава города Алексей Орлов начнет объезд объектов ремонта дорог. В маршруте объезда – несколько объектов в Октябрьском и Кировском районах.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) проведет пресс-конференцию, посвященную началу отопительного сезона в Свердловской области. Новый отопительный сезон стартовал в Свердловской области: когда тепло появится в социальных объектах и жилых домах жителей региона? Насколько энергосистемы и жилищно-коммунальное хозяйство Среднего Урала готовы к запуску? Какова задолженность свердловчан перед поставщиками энергоресурсов и как это скажется на обеспечении теплом? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Олег Ефимов, директор филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ; Валерий Мацкевич, директор Свердловского предприятия филиала «Россети ФСК ЕЭС» – МЭС Урала; Дмитрий Буданов, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго»; Павел Родин, главный инженер Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»; Андрей Шмельков, исполнительный директор АО «ЕТК»; Андрей Данилов, технический директор Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»; Владимир Вяткин, заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Урал» – «Свердловэнерго». Также пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

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