16 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.09. 2021, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную решению проблем качества питания школьников. Эксперты обеспокоены проблемой качества питания школьников: что изменилось в образе жизни детей за время длительного дистанта? Какие доработки требуются школьному меню? Останутся ли онлайн-уроки в обучении в очном формате и какими они станут? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Шиловских, начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области; Юлия Лёгкая, директор по взаимодействию с органами власти и коммуникациями регион Восток Danone Россия; Юрий Гребенюк, директор по производству и учебно-методической части «ИнтернетУрока». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в здании камерного театра (ул. Пролетарская, 18) состоится презентация для общественности концепций благоустройства Литературного квартала. Мероприятие пройдет при участии главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Авторы представят четыре концепции развития квартала и ответят на вопросы участников мероприятия, среди которых будут как эксперты в области архитектуры и благоустройства, так и деятели культуры.

В 16:00 часов на площадке Дворца молодежи (пр. Ленина, 1) состоится открытие Центра общественного наблюдения за выборами в Свердловской области. В торжественном мероприятии примут участие сопредседатели ЦОН Александр Левин и Татьяна Мерзлякова, председатель областной избирательной комиссии Владимир Русинов.

В 18:30 в Екатеринбурге в парке Южный (мкр-н Ботанический) Союз родителей «Вместе» проведет согласованный пикет против цифровой образовательной среды, которая, как считают организаторы мероприятия, подменяет собой традиционное образование.

Екатеринбург. Другие новости 15.09.21

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