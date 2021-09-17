17 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.09. 2021, пятница

В 10:45 в Екатеринбурге в мероприятиях, посвященных празднованию Дня иконы Божьей матери «Неопалимая Купина» в Храме-на-Крови (ул. Царская, 10) примут участие подразделения Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. Священнослужители храма проведут благодарственный молебен, после которого пройдет церемония освещения пожарно-спасательной техники.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную Всемирному дню безопасности пациентов. Эксперты о ситуации с заболеваемостью беременных женщин Covid-19 в Свердловской области: какая помощь оказывается матерям и новорожденным в условиях пандемии? Безопасна ли вакцинация для будущих мам? Какие меры принимают врачи, чтобы защитить беременных от подобных инфекций в будущем? На эти и другие вопросы ответят: Наталья Зильбер, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области; Елена Чадова, заместитель министра здравоохранения Свердловской области; Елена Николаева, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 запланировано участие председателя Избирательной комиссии Свердловской области в совместном пресс-подходе в Центре общественного наблюдения (Дворец молодежи, пр. Ленина, 1).

В 15:00 в консультативно-диагностической поликлинике Екатеринбургского клинического перинатального центра (улица Антона Валека,12) пройдут мероприятия ко Всемирному дню безопасности пациентов. В частности, состоится лекция об обеспечении качества и безопасности предоставления медицинской помощи беременным. Также посетительницам расскажут о методах и технических средствах, применяемых в центре в процессе родовспоможения и направленных для создания комфортной и безопасной среды для матерей и детей. В мероприятиях примет участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

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