20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.09. 2021, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню студенческого спорта в 2021 году. Об истории развития студенческого спорта в Свердловской области, о поддержке его в регионе, о наиболее популярных у студентов видах спорта, а также о подготовке уральских спортсменов к Всемирным студенческим играм 2023 года расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, первый вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Центра общественного наблюдения в Свердловской области в период выборов в 2021 году. О статистике по количеству обращений на горячую линию в центре, о характере поступивших жалоб, также о нарушениях, которые были выявлены наблюдателями во время мониторинга в социальных сетях, расскажет уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам единого дня голосования в Свердловской области. Итоги выборов в Свердловской области подведет председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

В 14:30 в Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционного представления прокурора и апелляционной жалобы потерпевшей Светланы Рябовой на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 3 августа 2021 года в отношении Дмитрия Лошагина, которым было удовлетворено ходатайство осужденного о применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам голосования за кандидатов от партии «Единая Россия» в Свердловской области. О результатах кандидатов ЕР на выборах в регионе расскажет секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.

Екатеринбург. Другие новости 19.09.21

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