21 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.09. 2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится первое в осенней сессии пленарное заседание. Депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся исполнения бюджета, подведут итоги подготовки школ к новому учебному году и др.

В 11:00 в Екатеринбурге (ул. Кирова, 65, территория Успенского собора) состоится открытие центра гуманитарной помощи, где будут оказывать помощь нуждающимся. В открытии примут участие руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, настоятель Успенского собора протоиерей Евгений Попиченко, исполнительный директор Православной службы милосердия в Екатеринбурге Евгений Шатских, руководитель центра гуманитарной помощи на Ботанике Анна Ситникова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 10-летнему юбилею Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина. Об истории центра, о праздничных мероприятиях, приуроченных к 10-летнему юбилею центра, 30-летнему юбилею квартета «Урал» и 35-летнему юбилею Русского оркестра, а также о планах на новый юбилейный сезон расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор Уральского центра народного искусства имени Е.П.Родыгина Марина Боровкова, художественный руководитель квартета «Урал» Михаил Уляшкин, главный администратор Уральского государственного русского оркестра Сергей Шакирьянов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню распространения информации о болезни Альцгеймера. О признаках, причинах и течении болезни Альцгеймера, о статистике заболевания в Свердловской области, о методах лечения и диагностирования расскажут главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «СОКПБ» Олег Сердюк, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий неврологическим отделением ГАУЗ СО «СОКБ № 1», к.м.н Андрей Алашеев.

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

Архивы «Нового Дня» о партиях, куда берут геев или противников Путина. / В политике нет второго места – политологи о том, почему не сработало «умное голосование». / Облсуд снова отменил решение об освобождении Лошагина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»