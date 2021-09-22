22 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.09. 2021, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям ипотечного кредитования в Свердловской области. По оценкам экспертов, объем выдачи ипотеки в России в 2021 году вырастет: как продление льготных программ влияет на спрос? Как изменятся цены на жилье в Свердловской области до конца года? Сможет ли энергоэффективное жилье снизить ипотечную ставку? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза; Максим Молодцов, руководитель подразделения управления продажами компании «Брусника»; Юрий Старков, коммерческий директор «Синара-Девелопмент». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Фестиваля современной еврейской культуры в Екатеринбурге 23-26 сентября. О программе и площадках проведения фестиваля, о лекциях и мастер-классах, о количестве участников расскажут соорганизатор фестиваля, директор еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гуткина, соорганизатор фестиваля, сопродюсер джаз-клуба EverJazz Ирина Щетникова, главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков.

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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