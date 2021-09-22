Дополнение к анонсам

В 13:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит две строительные площадки в Академическом районе. Планируется посещение стройплощадок ДОУ № 1 (ул. академика Парина, 41) и ДОУ № 2 (пр. академика Сахарова, 29/4).

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1) состоится заседание областной избирательной комиссии, на котором будут подведены итоги выборов в законодательное собрание Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

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