23 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.09. 2021, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную трендам в развитии уральского рынка электронной торговли. Рынок интернет-торговли в России с начала года вырос вполовину: в каких сегментах наиболее высока активность уральских продавцов и покупателей? Как меняется логистика этого рынка? Через какие площадки небольшим продавцам удается выходить на международные рынки? На эти и другие вопросы ответят: Михаил Яценко, исполнительный директор Национальной ассоциации дистанционной торговли; Михаил Сентяков, первый заместитель начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина; Наталия Коробейникова, директор Boxberry в макрорегионе Урал. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мерам социальной поддержки свердловчан. О действующих мерах социальной поддержки граждан Свердловской области в 2021 году, в том числе о единовременных выплатах пенсионерам, семьям с детьми и беременным женщинам, о количестве людей, которым положена такая помощь, об алгоритме действий и о сроках, в которые жители региона смогут получить пособия и выплаты, расскажет заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная безопасному использованию пестицидов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в Свердловской области. Об актуальной классификации пестицидов, о химикатах, которые используются на территории Свердловской области, о законодательных актах, регулирующих использование пестицидов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также о результатах проверок расскажут заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия Щербакова, заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Олеся Андреева, проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.

В 19:00 в театре балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104) состоится открытие VI Ежегодного фестиваля современной еврейской культуры. Фестиваль продлится четыре дня и пройдет на нескольких музыкальных и культурных площадках города.

Екатеринбург. Другие новости 23.09.21

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