24 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.09. 2021, пятница

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя Центра управления регионом Свердловской области Ильи Захарова. Состояние дорог, благоустройство дворов и ЖКХ: какие проблемы удалось решить Центру управления регионом в Свердловской области? На что чаще всего жалуются в соцсетях жители региона? Как оценивается эффективность работы структуры? На эти и другие вопросы ответит спикер.

Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию сезона зимнего плавания 2021/22 в Свердловской области. О подготовке к старту сезона зимнего плавания на Урале, о программе мероприятий по моржеванию и закаливанию в этом сезоне, о правилах проведения зимних заплывов, а также о планах по участию в соревнованиях на 2021/2022 год расскажут президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов, вице-президент федерации, неоднократный призер региональных, российских и международных соревнований Вадим Слехтин, капитан сборной Свердловской области по зимнему плаванию, рекордсмен российских и международных соревнований Виталий Бурлицкий.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная победе сборной России по шахматам на онлайн-олимпиаде ФИДЕ. О результатах уральских гроссмейстеров, о подготовке к шахматному турниру «Большая швейцарка», об участии екатеринбургского гроссмейстера в суперфинале 71-го чемпионата России среди женщин, а также о развитии и мерах поддержки шахматного спорта в Свердловской области расскажут исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян, тренер Уральской шахматной академии Андрей Шариязданов и воспитанница гроссмейстерского центра имени А. Е. Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии, чемпионка мира среди девушек Лея Гарифуллина.

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