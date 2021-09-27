27 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.09. 2021, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с заболеваемостью ОРВИ в период пандемии коронавируса. Эксперты отмечают устойчивый рост заболеваемости ОРВИ в Свердловской области: кто оказался в группе риска? Над какими новыми методами профилактики и лечения работают уральские ученые? Кто сможет принять участие в клинических исследованиях «детского» «Триазавирина»? На эти и другие вопросы ответят: Ольга Ковтун, член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета; Алебай Сабитов, д.м.н., заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего туристического сезона 2021 года. О наиболее популярных и востребованных туристических направлениях в летний период 2021 года, о ценах на путевки и количестве туристов, которые отдохнули на Урале и за границей, о развитии внутреннего туризма в регионе и планах уральских туристов на бархатный сезон расскажут директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан и руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная III Открытому фестивалю театральных дуэтов и моноспектаклей «Свой», который пройдет в Екатеринбурге с 28 сентября по 4 октября. О программе и площадках фестиваля, о географии и количестве участников, об экспертах и членах жюри расскажут начальник управления культуры администрации города Илья Марков, директор фестиваля «Свой», директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова, актриса, лауреат «Золотой маски» в номинации «Лучшая актерская работа» Алиса Олейник.

Екатеринбург. Другие новости 26.09.21

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