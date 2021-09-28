28 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.09. 2021, вторник

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную юбилейному туру группы «Чайф». Группа «Чайф» даст первый за пандемию большой концерт в Екатеринбурге: с какими трудностями столкнулись музыканты при подготовке к юбилейному туру? Как пандемия коронавируса повлияла на творческую деятельность группы? Каким видят родной город участники группы к 300-летию Екатеринбурга? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Шахрин, солист группы «Чайф», гитарист; Владимир Бегунов, гитарист, бэк-вокалист; Валерий Северин, барабанщик, бэк-вокалист; Вячеслав Двинин, бас-гитарист, бэк-вокалист; Илья Спирин, директор группы «Чайф»; Глеб Северин, барабанщик. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:45 в Екатеринбурге (ул.Серафимы Дерябиной, 16, 2-я пожарно-спасательная часть) пожарные подведут итоги работы пожарно-спасательных мотогрупп. Сотрудники МЧС России продемонстрируют оборудование пожарно-спасательных мотоциклов и расскажут о статистике применения мотогрупп в 2021 году.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная состоянию пчеловодческих хозяйств на территории региона. О количестве и статусе пчеловодческих хозяйств Свердловской области, о мероприятиях по разведению пчел, об ущербе, нанесенном пчеловодческим хозяйствам региона в 2021 году, а также о мерах профилактики отравлений медоносных пчел химикатами расскажут заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия Щербакова, проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, председатель регионального отделения Союза пчеловодов России Валентин Суставов.

В 14:00 в конференц-зале Дома Правительства (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж) состоится торжественное вручение мандатов избранным депутатам Законодательного собрания Свердловской области.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

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