29 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.09. 2021, среда

В 09:00 от офиса группы «Синара» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51) отправится пресс-тур на стройплощадку Деревни Универсиады-2023, во время которого впервые будут представлены демо-помещения общежитий. Планируется осмотреть и другие объекты, возводимые к Универсиаде в районе Новокольцовский: Дворец водных видов спорта и общественный центр. По итогам экскурсии состоится пресс-подход.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, строение 15/4) Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) проведет ежегодный Налоговый конгресс. Участие в мероприятии примут представители налоговых органов, экономического блока правительства Свердловской области, бизнеса, профессионального сообщества налоговых и финансовых консультантов. Эксперты обсудят применение мер стимулирования инвестиционной деятельности, особенности регионального регулирования РИП, ИНВ, СПИК, СЗПК; кадастровую стоимость; экспортные пошлины; льготы и преференции при реализации моделей с применением механизма ГЧП и ряд других тем. Также участникам мероприятия будут представлены результаты опроса СОСПП по выявлению проблем в налоговом администрировании. В 09:45 состоится пресс-подход. Участники пресс-подхода – сопредседатели комиссии по налоговой и финансовой политике СОСПП: партнер EY, руководитель практики корпоративного налогообложения в РФ и странах СНГ Дмитрий Бабинер; президент Евразийской ассоциации налоговых и финансовых консультантов Мария Чумак.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнется конференция, посвященная финишу автопробега коммунальной техники «Чистая Страна 2.0» в Екатеринбурге, в рамках которого пройдет серия мероприятий экологической направленности. В них примут участие исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. В программе: с 10:00 до 17:00 – конференция в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»; с 13:00 до 14:30 – плоггинг-забег в парке Маяковского (подробности ниже); с 12:00 до 20:00 – выставка мусоровозов в парке Маяковского; с 16:30 до 18:00 – «Экоспорт» в парке Маяковского; с 18:00 до 20:00 – концерт группы «Братья Грим» в парке Маяковского.

В 10:00 в Обители милосердия (Екатеринбург, ул. Ереванская, 65) начнется прогулка 27-летней девушки-инвалида Лии Арестовой в сопровождении братьев милосердия по Харитоновскому парку. В 10:00 – пресс-подход с помощником руководителя проекта «Скорое социальное такси» Маргаритой Гетман. О подаче заявок на перевозку расскажет диспетчер Анна Вострецова. Затем пройдет транспортировка подопечной больной в спецавтомобиль и переезд до Харитоновского парка. В 11:00 – прогулка по Харитоновскому парку. Сопровождающие братья милосердия расскажут о своем служении, а подопечная Лия Арестова – о значимости таких прогулок для лежачих больных.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с онкозаболеваемостью в Свердловской области. Свердловские медики регистрируют снижение выявляемости онкозаболеваний рака на четвертой стадии: с чем это связано? В каком объеме оказывается помощь онкопациентам в условиях пандемии коронавируса? Какие новые методы лечения и профилактики рака вводятся на Урале? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Столин, начальник отдела специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области; Владимир Елишев, главный врач Свердловского областного онкодиспансера. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Симфонического форума России в Свердловской государственной академической филармонии с 30 сентября по 8 октября. О концертной и деловой программе форума, о симфонических коллективах и их географии, а также о роли форума для региональных музыкантов расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор свердловской филармонии Александр Колотурский, его первый заместитель Рустем Хасанов, генеральный директор Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан Артур Назиуллин, генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению дней Швейцарии в Екатеринбурге. О программе мероприятий, об истории партнерства между Уралом и Швейцарской Конфедерацией, о перспективных сферах сотрудничества и приоритетных направлениях развития российско-швейцарских отношений в 2021 году расскажут чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России Кристина Марти Ланг и глава Швейцарского центра содействия бизнесу в России при посольстве Швейцарской Конфедерации в РФ Артур Чернеевски.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов купального сезона в Свердловской области в 2021 году. О статистике несчастных случаев на водоемах и их причинах, о проводимой работе ведомств для обеспечения безопасности на воде расскажут заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов и начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

С 13:00 до 14:30 в ЦПКиО им. Маяковского (сбор на берегу реки Исети, GPS-координаты: 56.814248, 60.638311) пройдет мероприятие всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» – в формате плоггинга (забега) с применением технологии раздельного сбора мусора. В мероприятии примут участие исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, идеолог и создатель акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

В 13:00 (екб) начнется онлайн-пресс-конференция «Электронный переписной лист: как заполнить его онлайн и получить подарок. Инструкция по применению». Что из себя представляет электронный переписной лист? Отличается ли он от бумажного? Насколько сложно его заполнять? Как обеспечена надежность работы портала Госуслуги и выдержит ли инфраструктура критические нагрузки? На эти и другие вопросы ответят: Павел Малков, руководитель Росстата; Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата; Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Михаил Чачин, вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с государственным сектором. Онлайн-трансляция пройдет по этой ссылке.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению. Заседание пройдет в санатории «Бодрость» (ул. Краснофлотцев, 48а) и будет посвящено деятельности оздоровительного центра.

Екатеринбург. Другие новости 29.09.21

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