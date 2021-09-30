30 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.09. 2021, четверг

С 09:30 до 11:00 на площадке бывшего кинотеатра «Салют» (ул. Толмачева, 12, кофе-брейк в 09:00) оргкомитет VI Индустриальной биеннале современного искусства совместно с ТАСС проведет пресс-конференцию. Участники: Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства; Чала Илэке, Аднан Йылдыз и Ассаф Киммель, кураторы основного проекта; Павел Креков, вице-губернатор Свердловской области; заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова; Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Екатерина Кочеткова, заместитель директора по региональному развитию ГМИИ им. А. С. Пушкина; Екатерина Баранова, директор по коммуникациям госкорпорации Ростех; Ирина Прохорова, исполнительный директор Фонда Прохорова; Анна Шюллер, руководитель программного отдела в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Гёте-Институт. По окончании пресс-конференции пройдут кураторские экскурсии на площадках биеннале в к/т «Салют», здании Главпочтамта, фотографическом музее «Дом Метенкова», музее археологии и истории Среднего Урала и на Уральском оптико-механическом заводе.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную финансированию уборочной кампании в Свердловской области. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы выдали за год в 4 раза больше займов свердловским аграриям: на что потратили заемные деньги сельхозпроизводители? Как это отразилось на результатах уборочной кампании? На эти и другие вопросы ответят: Александра Феоктистова, начальник отдела финансирования министерства АПК и потребительского рынка региона; Наталья Мокшина, начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России; Андрей Морозов, председатель союза ассоциации саморегулируемой организации сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов «Выбор». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная сотрудничеству в сфере туризма между Алтайским краем и Свердловской областью. О развитии туристических маршрутов на Алтае, о популярных в летнем сезоне турах и старте зимнего туристического сезона, а также о противоэпидемиологических ограничениях в регионе расскажет врио директора Краевого государственного бюджетного учреждения «Туристский центр Алтайского края», начальник отдела маркетинга Сергей Попович.

В 13:00 пресс-центр информационного агентства Интерфакс в Екатеринбурге проводит онлайн-пресс-конференцию, посвященную развитию взаимоотношений Италии и Екатеринбурга. В Екатеринбург прибывает делегация из итальянской Аллесандрии: как в целом развиваются взаимоотношения между Уралом и Италией? Как итальянские регионы планируют привлекать туристов после возобновления международных путешествий? На эти и другие вопросы ответят: Роберто Д'Агостино, почетный консул Италии в Екатеринбурге; Чезаре Торре, директор департамента международных связей, культуры, туризма города Алессандрия (Италия); Эмануэле Лоччи, председатель городского совета города Алессандрия (Италия). Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится вебинар, посвященный новым инструментам поддержки экспортеров и актуальным вопросам взаимодействия бизнеса с таможней. О реализации «Таможенной карты» в Свердловской области, о новых инструментах поддержки малого и среднего бизнеса, о поддержке экспортеров и актуальных вопросах взаимодействия бизнеса с таможней в прямом эфире расскажут и ответят на вопросы предпринимателей и экспортно ориентированных компаний руководитель Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Татьяна Лагунова, генеральный директор ООО «Таможенная карта» Андрей Возмилов.

В 14:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится брифинг министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, посвященный предварительным итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе. Министр сообщит, сколько уже отремонтировано дорог в этом году, на что направлены дополнительные федеральные средства, когда планируется полностью закончить дорожный сезон, какие ключевые объекты отремонтированы в 2021 году, а также расскажет о развитии новых направлений национального проекта, таких как «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», «Развитие федеральной магистральной сети», ремонт мостов и путепроводов.

Екатеринбург. Другие новости 29.09.21

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