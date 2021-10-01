1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.10. 2021, пятница

В 10:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная мировой премьере балетов на музыку Леонида Десятникова L.A.D. на сцене «Урал Опера Балета». Мировая премьера балетов на музыку Леонида Десятникова, приуроченная к юбилею композитора, была перенесена с 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьера проекта L.A.D. состоится 2 и 3 октября 2021 года на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. О проекте L.A.D., о планах на гастрольные туры, о роли участия в проекте для артистов расскажут хореограф-постановщик проекта Вячеслав Самодуров, хореографы Максим Петров, Максим Севагин и Андрей Кайдановский.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации первого маркетплейса для заказчиков и организаторов мероприятий в Свердловской области. О новом многофункциональном портале для заказчиков и организаторов мероприятий в Свердловской области, его сервисах, целях и задачах расскажут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев, член правления Национального конгресс-бюро, член совета директоров Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская, менеджер по организации командировок и мероприятий ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» Анастасия Музыка.

В 16:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной туристской выставки Expotravel 2021. О программе Международной туристской выставки Expotravel 2021 и географии участников, об основных направлениях развития туризма, а также о ситуации в туристической отрасли в стране и в мире расскажут вице-президент Российского союза туриндустрии, директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, региональный менеджер по России Бюро по туризму Азербайджана Фидан Ахундзаде, руководитель филиала государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Информационно-туристский центр» г. Тосно Анна Тищенко.

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

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