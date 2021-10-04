4 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

04.10. 2021, понедельник

В 10:00 состоится онлайн-брифинг, посвященный итогам согласительных процедур с муниципальными образованиями Свердловской области по подготовке проекта бюджета региона на 2022 год и плановый период. Участие в брифинге примут министр финансов Свердловской области Александр Старков и председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Петр Соколюк. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

В 12:00 в Синара-центре (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4, главный корпус, зал приемов) пресс-центр «Интерфакс Урал» проведет пресс-конференцию, посвященную музыкальному фестивалю Ural Music Night. Определилась дата проведения «Ночи музыки» в этом году: в каком формате пройдет фестиваль? Какие музыканты примут в нем участие? Кто и как сможет попасть на концертные площадки? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night; Илья Марков, начальник управления культуры администрации города.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе педагогов Свердловской области. О количестве учителей в Свердловской области, о мероприятиях по повышению квалификации, о мерах социальной поддержки, а также о праздничных мероприятиях, запланированных в регионе ко Дню учителя, расскажет первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

Екатеринбург. Другие новости 03.10.21

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