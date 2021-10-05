5 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

05.10. 2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. По его окончании пройдет заседание депутатской группы «Содействие развитию Ленинского района города Екатеринбурга».

В 10:00 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга (ул. Народной Воли, 77, к. 215) состоится заседание по иску прокурора Октябрьского района к ООО «Средний Урал» («Маяк»), ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» и Фонду капремонта Свердловской области, поданному в интересах жителей ул. Красноармейская, 78А, дом и двор которых пострадал в результате демонтажа здания ПРОМЭКТа и строительства на его месте ЖК «Архитектон».

В 10:00 на автодроме «Химмаш» (ул. Черняховского, 69Д) состоится региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2021». Во время практического этапа участники сразятся в скоростном маневрировании, продемонстрируют навыки правильной установки детского кресла. Пройдет конкурс на плавность вождения: водители должны на время выполнить основные элементы на автодроме со стаканом воды на крыше, не расплескав его содержимое. Откроет конкурс заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

В 11:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению XIII Уральского форума по недвижимости. О программе мероприятий, ключевых темах и главных спикерах, о текущей ситуации в строительной отрасли и основных тенденциях рынка недвижимости России, а также о предварительных результатах 2021 года расскажут министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Екатеринбурге Алексей Караваев, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин.

С 14:00 до 18:00 в Историческом сквере Екатеринбурга Министерство здравоохранения Свердловской области проведет профилактическую акцию «Город здоровья», приуроченную к всероссийскому марафону «Здоровье женщин – благополучие нации». Будет организована работа мобильных медицинских комплексов: флюорограф, комплекс «Диагностика», офтальмологический комплекс, фельдшерско-акушерский пункт. Все совершеннолетние посетители смогут бесплатно сделать флюорографию, ЭКГ, провести визометрию (острота зрения, измерение внутриглазного давления и др.), при необходимости подобрать очки. В условиях мобильного ФАПа все желающие смогут поставить прививки от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Для посетителей будут организованы консультации терапевта, кардиолога, онколога-маммолога. В обогреваемой палатке будет организован «Кардиопост», в котором все желающие смогут узнать свое артериальное давление, пульс и уровень кислорода в крови и принять участие в мастер-классе «Знай свое давление». Специалисты и волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа проведут мастер-классы по северной ходьбе, оказанию первой помощи (сердечно-легочная реанимация), кардиозарядке.

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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