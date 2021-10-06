6 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.10. 2021, среда

В 11:40 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выезд отправится рабочая группа по вопросам развития дворового спорта, будут открыты хоккейный корт и спортплощадка в двух районах города.

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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