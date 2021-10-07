7 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.10. 2021, четверг

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в питомник, где выращиваются деревья и кустарники для озеленения улиц. Сотрудники питомника расскажут о видах растений, используемых для посадки в городе, технологии их выращивания и планах по высадке деревьев и кустарников на этот год. Затем на одной из улиц города будут высажены деревья.

В 11:00 в деревне Универсиады (район Новокольцовский, поблизости от «Екатеринбург-Экспо») директор Екатеринбургского филиала ПИП ПАО «Т Плюс» Голдобин Алексей Анатольевич и представитель подрядной организации прокомментируют ход работ по строительству котельной и теплотрасс для обеспечения объектов инфраструктуры Универсиады.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание депутатской группы «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга». На заседании подведут итоги прививочной кампании в разных районах Екатеринбурга, а также итоги работы депутатской группы.

В 12:00 в отеле Angelo состоится пресс-конференция, посвященная проекту развития региональных авиаперевозок на базе аэропорта Кольцово. О первых результатах проекта и планах на 2022 год расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской область Василий Старков, генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский, генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев. Автобус для журналистов отправится в 11:00 от остановки общественного транспорта «Площадь 1905 года».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого фестиваля уральского кино «Ойка». Об идее создания фестиваля уральского кино «Ойка», о программе, участниках и членах жюри, о количестве поданных заявок, отборе работ и призах для победителей расскажут организатор кинофестиваля, ведущий киноклуба «Последний ряд» Артем Белоусов и член жюри фестиваля, блогер, историк кино, автор книги «Справочник кинопижона» и одноименного канала на «Яндекс.Дзен» Алексей Смагин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная кампании по вакцинации старшего поколения от Covid-19 в Свердловской области. О вакцинации и ревакцинации людей предпенсионного и пенсионного возраста в Свердловской области, об особенностях вакцинирования граждан старшего возраста, а также о поставках препаратов в регион расскажут заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов и главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель начальника по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская.

В 14:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выезд рабочая группа по вопросам развития дворового спорта.

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

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