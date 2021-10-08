8 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.10. 2021, пятница

В 08:30 до 09:30 у здания ГУФСИН по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Репина, 4а) общественник Дмитрий Калинин проведет одиночный пикет с плакатом «Против пыток во ФСИН».

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится первое заседание VIII созыва.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга главного архитектора города Андрея Молокова, посвященный началу голосования горожан за один из проектов общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда. Спикер расскажет, как принять участие в народном голосовании, каким образом оно повлияет на выбор победителя конкурса, и прокомментирует результаты презентации концепций, прошедшей в рамках «Форума 100+».

В 10:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8) состоится пресс-конференция агентства «Интерфакс», посвященная акции «День чтения». Научные квесты, челленджи и встречи с популярными блогерами: в этом году День чтения посвящен науке и технологиям. Какие книги весь день будут читать взрослые и дети? Какие мероприятия включены в программу акции? С какими современными писателями можно будет встретиться в Екатеринбурге? На эти и другие вопросы ответят: Наталия Шибанова, и. о. первого заместителя министра культуры Свердловской области; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Марина Коваль, заместитель директора Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга; Ирина Гильфанова, директор Свердловской специальной библиотеки для слепых; Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер, журналист, научно-популярный писатель.

В 11:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8, малый читальный зал) состоится торжественное открытие Дня чтения и стартует научная шоу-программа «Найди свой путь к науке!». В 12:00 там же пройдет мастер-класс по созданию бумаги из макулатуры в домашних условиях (совместно с участниками проекта #Немузеймусора). В 12:00 в Свердловской областной библиотеке для слепых (ул. Фрунзе, 78) откроется выставка технических средств реабилитации инвалидов «Удивительное, но вероятное». В 14:00 в библиотеке им. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8) состоится мастер-класс по созданию скетчбука из вторсырья в технике «скрапбукинг» (совместно с участниками проекта #Немузеймусора). В 17:30 в библиотеке им. Белинского (ул. Белинского, 15, основное здание, 1 этаж) начнется «Концерт по дореволюционным нотам издательства С. Ямбор». В 19:00 в информационном центре по атомной энергии (ул. 8 Марта, 62) состоится встреча с популяризатором космонавтики, блогером, журналистом, научно-популярным писателем Виталием Егоровым.

В 11:15 на автобусной остановке «Площадь труда» у Главпочтамта начнется рейд Муниципальной транспортной инспекции по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

Нарколог жестко высказался об эксперименте по продаже алкоголя онлайн. / В 2022 году из Екатеринбурга можно будет недорого улететь в Махачкалу и Владикавказ. / «Трех зарезал, одну пока оставил, может, зиму переживет», – как свердловские фермеры спасаются от АЧС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»