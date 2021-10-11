11 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.10. 2021, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге регионального российско-французского форума «Трианон Стартап». О миссии и участниках форума, о глобальных темах для обсуждения в рамках мероприятия (идеи по сохранению окружающей среды и развитию экологичных производств), а также о совместной работе Свердловской области и Франции по достижению целей глобального устойчивого развития расскажут министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алан Коффинье.

Екатеринбург. Другие новости 10.10.21

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