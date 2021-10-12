12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.10. 2021, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению V регионального фестиваля «Япония на Урале. Осень 2021». О целях и программе фестиваля, об алгоритме участия в мероприятиях, об особенностях проведения в связи с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества «Россия Япония» Вадим Занин.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссииспо экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по бюджету и экономическому развитию.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта устранения цифрового неравенства в Свердловской области. О реализации проекта за 2021 год, о подключении социально значимых объектов региона к сети Интернет, а также о ходе работы по направлению национальной программы «Цифровая экономика России» расскажут министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков и директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума «Инфраструктура нацпроекта «Образование» для развития способностей и талантов детей» в УрФО. О проведении форума, результатах ведения государственной политики в области образования, об особенностях реализации национального проекта «Образование» в регионе, о работе сети детских технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования «IT-куб» расскажут директор Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов – заместитель директора Академии Минпросвещения России Роман Ершов, первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, начальник отдела общего образования управления общего образования Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского городского округа – Югры Лариса Цулая, и.о. заместителя директора Дворца молодёжи по проектной деятельности Андрей Русаков.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная применению антикризисных мер для туристической сферы в Свердловской области в 2021 году. О состоянии туристической отрасли в Свердловской области, о динамике показателей турпотока, об экономических мерах поддержки сферы, а также о прогнозах по развитию отрасли расскажут начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина Иванова, и.о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова, президент Уральского союза туриндустрии, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Ольга Ергунова, президент некоммерческого партнерства «Клуб отельеров» Ирина Домина, генеральный директор Profi.Travel Алексей Венгин.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 400-летнему юбилею верхотурского Свято-Покровского женского монастыря. Об истории монастыря, о праздничных мероприятиях, о создании книги по истории обители расскажут настоятельница Свято-Покровского женского монастыря игуменья Магдалина, настоятель Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Затекин), директор музея святой Царской семьи КПЦ «Царский» Татьяна Романюк, пресс-секретарь макрорегиона Урал АО «Почта России» Анна Первушина.

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