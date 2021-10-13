13 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.10. 2021, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание отправится постоянной комиссия городской думы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Участники заседания посетят ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) и бывший к/т «Колизей» (пр. Ленина, 43). В повестке вопрос «О деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский театр современной хореографии» («Провинциальные танцы»). В заседании примут участие: Ольга Паутова – директор МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии»; Екатерина Сибирцева – заместитель главы Екатеринбурга; Илья Марков – начальник управления культуры администрации города.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная кампании по уплате жителями Свердловской области имущественных налогов. О порядке уплаты земельного, транспортного налогов, налога на имущество физических лиц, а также налога на доходы физических лиц (в случаях, когда сумма налога не была удержана налоговым агентом), об изменениях текущей кампании по направлению налоговых уведомлений, о налоговых ставках, льготах и условиях для их получения, о статистической информации по начислению имущественных налогов гражданам в динамике расскажет начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню зрения. Об основной статистике заболеваний глаз на территории Свердловской области, о наиболее распространенных в регионе заболеваниях органов зрения и об их причинах, о последних научных достижениях и разработках в сфере мировой офтальмологии, а также о подготовке кадров в этой сфере расскажут доцент кафедры офтальмологии УГМУ, заведующий офтальмологическим отделением №1 Свердловской областной клинической больницы №1 Андрей Гринев и заведующая офтальмологическим отделением клинико-диагностической поликлиники Свердловской областной клинической больницы №1 Лилия Кочмашева.

В 11:00 в сквере Дружбы народов (Екатеринбург, пересечение пр. Космонавтов и ул. Фронтовых бригад) состоится торжественное открытие памятника татарскому поэту, герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии СССР Мусе Джалилю. Мероприятие проводится в рамках Дня татарской культуры в Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам экспедиционного сезона 2021 года. Об итогах исследований и экспедиций в 2021 году, в частности, об изучении кладбища пещерных медведей на Среднем Урале, о работе в пещере Таврида в Крыму и пещерах Южного Урала, а также об исследованиях на реках Иртыш и Тобол расскажут старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, ведущий научный сотрудник Лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Павел Косинцев, старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов и доцент кафедры теории и истории международных отношений УрФУ Антон Кочнев.

В 13:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит Октябрьское дорожно-эксплуатационное управление (Сибирский тракт, 28а) и оценит готовность предприятия к уборке города в зимних условиях. После осмотра техники и общения с руководителями предприятия предусмотрен пресс-подход.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выезд рабочая группа по вопросам развития дворового спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург», будут открыты два хоккейных корта в рамках программы «Спорт в каждый двор».

Екатеринбург. Другие новости 12.10.21

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