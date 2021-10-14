14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.10. 2021, четверг

В 10:00 в Доме журналистов (г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской переписи населения в Свердловской области. Об особенностях проведения ВПН в 2021 году, использовании цифровых сервисов, условиях работы переписчиков и влиянии результатов исследования на социальную, региональную, национальную, культурную, языковую и образовательную политику расскажет временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области Антонина Перунова.

В 11:00 в Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» откроется новый операционный блок хирургии патологии слезных путей и окулопластики. В церемонии примут участие полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор центра Олег Шиловских.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям в развитии финансовых маркетплейсов. Первые финансовые маркетплейсы в России проработали год: какие финансовые продукты приобретают жители Свердловской области на онлайн-платформах? Как обезопасить денежные переводы через маркетплейс? Какие еще продукты помимо ОСАГО появятся на финансовых платформах? На эти и другие вопросы ответят: Рустэм Марданов, начальник Уральского Главного управления Банка России; Анастасия Киселёва, управляющий директор по репозитарной деятельности Национального расчётного депозитария; Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи; Павел Деньгин, заместитель генерального директора по развитию АО «Специализированный депозитарий Инфинитум». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром информационного агентства «Интерфакс» в Екатеринбурге, посвященная вручению Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Рекордное количество заявок поступило на соискание Крапивинской премии в 2021 году: кто вошел в список финалистов конкурса? По каким критериям жюри выбирало победителей? Какие мероприятия в память о Владиславе Крапивине пройдут в октябре? На эти и другие вопросы ответят: Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла», почётный работник сферы молодёжной политики РФ; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Олег Раин, писатель, член Союза российских писателей; Елена Мамонтова, писатель, лауреат Премии Крапивина 2020.

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