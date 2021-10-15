15 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.10. 2021, пятница

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный началу Всероссийской переписи населения. В программе – посещение Управления федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям; посещение одного из переписных участков; демонстрация процесса переписи горожан по месту жительства. На каждой из точек маршрута предусмотрены комментарии специалистов, организующих процесс переписи.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященная готовности теплосетевого комплекса Екатеринбурга к прохождению пиковых нагрузок. Завершилось подключение жилфонда и социальных объектов Екатеринбурга к отоплению: как оценивается состояние теплосетей? Устранены ли крупные повреждения на магистралях? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Гейко, заместитель главы Екатеринбурга; Андрей Шмельков, исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в Ленинском ДЭУ (ул. Начдива Онуфриева, 45) заместитель председателя городского комитета благоустройства Владимир Капустин проверит готовность техники предприятия к работе в зимних условиях. Он расскажет о готовности коммунальных служб Екатеринбурга к уборке снега и борьбе с гололедом.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Открытого фестиваля документального кино «Россия» в Свердловской области. О конкурсной программе фестиваля, о географии участников и площадках, о составе жюри, а также о формате проведения показов, традиционных церемоний открытия и закрытия фестиваля в условиях ограничительных мер расскажут генеральный директор фестиваля Георгий Негашев, председатель жюри конкурса документальных фильмов, режиссер, сценарист, продюсер ООО «Кинокомпания 29 февраля» Алексей Федорченко, режиссер телевидения, заведующий кафедрой режиссуры Института кино и телевидения (ГИТР), лауреат Национальной телевизионной премии «Тэфи» Александр Капков, режиссер, сценарист, художник, руководитель мастерской, доцент Ростовского-на-Дону филиала ВГИК им. С.А. Герасимова Вадим Цаликов.

В 12:00 в Музее военной техники УГМК (Верхняя Пышма) пройдет молодежный митинг «Оружие наших побед», посвященный 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой и 100-летию Коммунистической партии Китая, а также 72-й годовщине образования КНР.

В 19:00 в Свердловской государственной детской филармонии состоится торжественное открытие XXXII Открытого фестиваля документального кино «Россия». На открытии гостям покажут фильм председателя жюри конкурса документальных фильмов Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария». Показы конкурсной программы пройдут в залах Дома кино и библиотечном центре «Екатеринбург» с 15 по 20 октября.

Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

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