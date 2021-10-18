18 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.10. 2021, понедельник

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с горением торфяника на юге Екатеринбурга. На юге Екатеринбурга продолжается ликвидация горения торфяника: какие есть риски для населения? Какие усилия прилагают спасатели для тушения возгорания? Как изменение погодных условий повлияет на ситуацию? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Курьяков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области; Иван Павленко, и.о. начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области; Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». О целях и задачах форума, о программе мероприятий, о ключевых темах, а также об экспертах Юридической недели расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, директор Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев, член исполнительного комитета Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России Юрий Подольский, управляющий партнер офиса коллегии адвокатов «РегионСервис» в Екатеринбурге Олег Барашков.

В 11:00 на фасаде реконструируемого театра кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143) начнутся работы по монтажу кинетического театра «Время чудес». Конструкция будет представлять собой часовой механизм с движущимися куклами, которые «оживают» под бой курантов. Директор театра Петр Стражников расскажет об идее арт-объекта, тонкостях его создания и ходе ремонта в театре. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина расскажет о задачах, которые стоят сейчас перед учреждением культуры.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению благополучателей Екатерининской ассамблеи – 2021. О проектах-благополучателях, а также о ходе подготовки к благотворительному аукциону и способах присоединиться к ассамблее расскажет советник президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная борьбе с финансовыми пирамидами в Свердловской области. О схемах работы финансовых пирамид, о статистке по Свердловской области, о профилактической работе с населением и межведомственном взаимодействии расскажут начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина, начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание общественной города.

В 15:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии стадиона СК «Урал» (ул. Комвузовская, 9), который реконструировали в рамках реализации программы наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года. Градоначальник даст старт легкоатлетической эстафете и футбольному матчу на поле стадиона.

Екатеринбург. Другие новости 17.10.21

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