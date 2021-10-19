19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.10. 2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. По его окончании пройдет совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений – главного архитектора города Андрея Молокова, посвященного началу конкурса на разработку концепции развития набережной реки Исети, от ул. Ткачей до ул. Лыжников. Спикер расскажет о сроках проведения и задачах нового конкурса, а также поделится информацией о ходе голосования горожан за проекты, представленные участниками конкурса на концепцию благоустройства общественных пространств, прилегающих к набережной городского пруда.

В 10:00 на площадке госпиталя ветеранов войн (Екатеринбург, ул. Соболева, 25) заместитель губернатора Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов передадут 20 автомобилей скорой медицинской помощи в распоряжение больниц, расположенных в муниципалитетах Свердловской области.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, зал № 6А) начнется процесс по уголовному делу в отношении жителя Волчанска Аркадия Аксенова, обвиняемого в поджоге и убийстве жены. Судья Павел Неретин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе ГУФССП по Свердловской области по контролю за юридическими лицами, осуществляющими взыскание просроченной задолженности, в 2021 году. Об итогах работы подразделения по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности, о ситуации на рынке коллекторских услуг в Свердловской области, о количестве жалоб на деятельность коллекторов в 2021 году, а также о нововведениях в законодательстве расскажет заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области – заместитель главного судебного пристава Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится просветительский вебинар для предпринимателей, посвященный защите прав добросовестных подрядчиков в государственных и муниципальных закупках. Об ошибках подрядчиков на стадиях заключения, исполнения госконтрактов, а также исполнения гарантийных обязательств, о рекомендациях по минимизации конфликтов с публичными заказчиками, о критериях включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, заместитель руководителя Управления – начальник юридического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Роман Анисимов и эксперт про боно (pro bono), юрист практики защиты прав бизнеса в государственных и муниципальных закупках группы компаний Левъ&Левъ-Аудит Марина Маринина.

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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