20 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.10. 2021, среда

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур на Широкореченский полигон, где началась рекультивация. Председатель городского комитета по экологии и природопользованию Екатерина Мурзина и представитель подрядной организации расскажут о задачах, проекте рекультивации полигона и уже выполненных работах.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная кампании по замене лифтового оборудования в Свердловской области. Об общей ситуации с заменой лифтового оборудования в многоквартирных домах в Свердловской области, о статистике за 10 месяцев 2021 года, о количестве выделенных на обновление лифтового оборудования средств, о влиянии пандемии коронавируса на ход кампании по замене лифтов расскажет директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная осуществлению контроля за рекламой финансовых организаций в Свердловской области. О работе по контролю за рекламой финансовых организаций в Свердловской области, о требованиях к этому виду рекламы, о распространенных уловках недобросовестных кредиторов, а также о межведомственном взаимодействии и нововведениях в законодательстве расскажут начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина и заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная планам екатеринбургского «ТанцТеатра» на 31-й театральный сезон 2021/2022. О планах на новый сезон, о прошедших гастролях в Боснии и Герцеговине, о работе театра в условиях противоэпидемических ограничений, а также о ситуации в русском и мировом балете и языке современной хореографии расскажут директор «ТанцТеатра» Игорь Валиев и художественный руководитель Олег Петров.

С 15:00 до 15:30 на площади перед Уральским государственным экономическим университетом (ул. 8 Марта, 62) пройдет Марш белого кителя, посвященный Международному дню повара. В массовой акции примут участие представители ресторанного бизнеса, шеф-повара, студенты профильных образовательных учреждений, ветераны отрасли питания Свердловской области.

В 19:00 в Свердловской детской филармонии (ул. 8 Марта, 36) состоится торжественная церемония награждения победителей фестиваля документального кино «Россия». По ее окончании в малом зале филармонии начнется пресс-конференция с участием режиссера фильма-победителя. Спикеры: Георгий Негашев, директор фестиваля; Алексей Федорченко, председатель жюри конкурса документальных фильмов, режиссер; Ильяс Богатырев, председатель жюри конкурса телевизионных документальных фильмов, журналист, кинодокументалист; Андрей Железняков, представитель отборочной комиссии документальных фильмов, кинорежиссер; Игорь Хрекин, представитель отборочной комиссии документальных фильмов, журналист, сценарист.

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

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