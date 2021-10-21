21 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.10. 2021, четверг

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция «Вакцинация от Covid-19: мировая ситуация и исследования научного сообщества». О темпах вакцинирования населения, об уровне заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции на примере разных стран, о ходе прививочной кампании в России, а также об особенностях вакцинации детей и подростков расскажут президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев и главный научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО РАН, главный детский иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина.

В 13:00 часов на набережной реки Исети рядом с территорией клубного дома «Ривьера» (ул. Горького, 36) состоится акция, приуроченная к 120-летию со дня основания фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». В честь юбилея компания высадит сад декоративных яблонь «Роялти» и «Сибирская». В закладке сада запланировано участие главы Екатеринбурга Алексея Орлова, генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Фабиана Шандора и полномочного представителя компании «Гедеон Рихтер» в России Аттилы Варади.

В 16:30 в «Синара-центре» (ул. Верх-Исетский бул., 15/4) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится очередное заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Эксперты обсудят широкий спектр предложений, связанных с подготовкой к празднованию 300-летия со дня основания города. Запланированы выступления: предпринимателя Антона Бакова – о перспективах развития участка набережной Исети в районе Верх-Исетского завода; музыканта, продюсера Евгения Горенбурга на тему «Екатеринбург в кино»; директора благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Ильи Коровина «Александровский сквер в Чкаловском районе Екатеринбурга»; главного редактора городского портала Е1.ru Оксаны Маклаковой о концепции реконструкции улицы Вайнера; соучредителя Фонда городских инициатив Евгении Нестеровой «Взаимодействие с городскими сообществами»; учредителя ООО «Урал Бизнес Консалтинг» Евгения Потапова «Новые культурные коды и доминанты Екатеринбурга»; руководителя проекта «Красная линия Екатеринбурга» Вилены Петрищевой об обновлении и развитии проекта.

В 17:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 531) состоится заседание городской избирательной комиссии. На заседании планируется рассмотреть вопросы о передаче мандатов депутатов гордумы кандидатам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке КПРФ.

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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