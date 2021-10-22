22 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.10. 2021, пятница

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур на технологически перевооруженную хлораторную Южную аэрационную станцию МУП «Водоканал» (ул. Косарева, 24). Заместитель технического директора МУП «Водоканал» Вячеслав Федюнин расскажет, какие работы выполнены на объекте, за счет чего удалось повысить безопасность технологического процесса обеззараживания сточных вод и продемонстрирует новое оборудование.

В 10:00 в парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) состоится презентация работы профориентационной площадки федерального проекта «Билет в будущее» – квестовой выставки-тестирования «Лаборатория будущего», где школьники в игровой форме будут знакомиться с рынком труда, элементами 30 профессиональных отраслей и более чем 300 профессий.

В 11:00 в Нижнем Тагиле на Октябрьском проспекте (новый участок у ТК «Лента») состоится церемония завершения дорожно-строительного сезона. Спецтехника и автотранспорт, задействованные в дорожных работах, пройдут автопробегом по объектам, отремонтированным по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнем Тагиле в 2021 году. Колонна проедет по Уральскому проспекту до улицы Береговая-Ударная, далее по улицам Карла Маркса, Красногвардейской, Садоводов, Зеленстроевской, Алтайской, Круговой, Калинина, Зари, Ильича. Также пройдет церемония награждения отличившихся во время ремонтов специалистов. Ожидается, что в мероприятии примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и представители всех организаций, задействованных в реализации нацпроекта на территории Нижнетагильской агломерации.

В 12:00 в ДИВС «Уралочка» (Олимпийская набережная, 3, конференц-зал, блок «Б») пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет пресс-конференцию, посвященную фестивалю Ural Music Night. Уральская ночь музыки впервые пройдет в формате covid-free: как будет организована работа концертных площадок с учетом антиковидных требований? Каков окончательный список музыкантов, которые примут участие в фестивале? Сколько человек уже получили ристбенды, чтобы попасть на концерты? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night; Надежда Агапова, пресс-секретарь телекоммуникационной группы «Мотив»; Билли Новик, фронтмен Billy`s Band; Андрей Резников, гитарист Billy`s Band; Борис Березовский, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель фестиваля «Музыка Земли»; Николай Яковлев, лидер группы ГАФТ (Санкт-Петербург).

В 13:00 на репетиционной базе «ТанцТеатра» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50Д, киностудия, вход с ул. Луначарского, студия 210) пройдет брифинг и открытая репетиция, посвященные началу 31-го театрального сезона. О планах на сезон и о событиях, происходящих в мире современного балета, расскажут директор «ТанцТеатра» Игорь Валиев и арт-директор Олег Петров. Также пройдет репетиция спектакля «Лабиринты», которую проведет балетмейстер-репетитор театра, заслуженный артист России Андрей Парышев.

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

После массового отравления в Свердловской области изъято более 12 тонн суррогатного алкоголя. / Архивы «Нового Дня» о шарлатанах под маской медиков. / Третий фигурант дела о массовом отравлении метанолом останется в СИЗО до 15 декабря (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»