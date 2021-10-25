25 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.10. 2021, понедельник

В 10:00 в Уральском федеральном университете (ул. Мира, 19, 2-й этаж, на паркете) состоится пресс-брифинг в рамках официального открытия конференции Министерства иностранных дел Германии и Германо-Российского форума для российских выпускников германских образовательных программ. В брифинге примут участие посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, председатель правления Германо-Российского форума Маттиас Платцек и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям трудовой миграции в Свердловской области. Количество квот на трудовых мигрантов в 2022 году в Свердловской области будет сокращено: как ситуация повлияет на рынок труда в регионе? Сколько всего иностранных рабочих зарегистрировано сейчас на территории области? В какой отрасли наблюдается нехватка рабочей силы? На эти и другие вопросы ответят: Александр Бирюков, начальник отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Свердловской области; Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов XIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Об основных итогах форума, о количестве спикеров и участников, а также о центральных темах обсуждения расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов, руководитель экспертно-правового центра уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, общественный омбудсмен по медиации и по защите кредитных организаций Алексей Рябов, директор Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев, член исполнительного комитета СРО Ассоциации юристов России Юрий Подольский.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Уральского таможенного управления за 9 месяцев 2021 года. Об основных итогах деятельности управления за 9 месяцев 2021 года и актуальных данных о перечислениях в федеральный бюджет, о товарной структуре экспорта и импорта в УрФО, о пресеченных таможенниками попытках контрабанды и о фактах вывода валюты за рубеж, а также о запланированных праздничных мероприятиях расскажет начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализованным проектам юбилейного года Висимского государственного биосферного заповедника, а также планам до конца 2021 года. О ключевых юбилейных мероприятиях, о развитии экологического туризма, о совместных мероприятиях заповедника и Всероссийского общества охраны природы в рамках реализации принципов устойчивого развития территории и сохранения биоразнообразия, а также об итогах прошедшей конференции «Научные исследования на особо охраняемых природных территориях Урала» расскажут директор Висимского государственного биосферного заповедника Михаил Федоров и заместитель председателя Свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Александр Калинкин.

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