26 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.10. 2021, вторник

В 10:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, зал №6А) начнется процесс по делу о стрельбе в районе Химмаша. Подсудимый – Сергей Болков, который, по данным следствия, открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры и ранил несовершеннолетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Судья Андрей Минеев.

В 11:00 состоится презентация новых медицинских изделий Уральского приборостроительноо завода (Свердловская область, 25 км Челябинского тракта). Участвуют: министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, временный генеральный директор АО «Уральский приборостроительный завод» Юрий Валутов, руководитель проектов Регионального центра компетенций Свердловской области Сергей Васюк. На презентации будут представлены: аппарат ИВЛ «Авента-Вита», локализованные аппараты УЗИ, разработанные итальянским производителем. Также предприятие подведет промежуточные итоги национального проекта «Производительность труда».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству

и землепользованию.

В 15:00 на площадке БЦ «Континент» (Екатеринбург, пр. Ленина 50Б, 2 этаж) состоится церемония вручения всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» представителям малого, среднего и крупного бизнеса Уральского федерального округа. Церемонию награждения откроют первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и генеральный директор РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. В рамках мероприятия состоится блиц-шоу «Перспективы российского экспорта на новых рынках». Спикеры обсудят инструменты поддержки уральских экспортеров и успешные кейсы экспортных проектов с зарубежными странами. К участию приглашены председатель правления АО «Росэксимбанк» Азер Талыбов, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин и председатель регионального отделения «Опоры России» Илья Тыщенко.

Екатеринбург. Другие новости 25.10.21

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