27 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.10. 2021, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с задолженностью потребителей энергоресурсов в Свердловской области. Как изменилась платежная дисциплина жителей Свердловской области за энергоресурсы в 2021 году: какой объем задолженности накоплен перед поставщиками электроэнергии? В каких районах проживают самые ответственные плательщики? Какие меры применяются к должникам? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»; Алексей Кизилов, руководитель проектов управления продаж дополнительных продуктов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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