28 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.10. 2021, четверг

В 09:30 площадке ЕМУП «Спецавтобаза» (Екатеринбург, улица Посадская, 3) в преддверии Дня автомобилиста пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди водителей. Перед началом соревнований участники пройдут медицинский осмотр и жеребьевку, затем будут состязаться в навыках виртуозного вождения спецтехники и разгрузки контейнеров (с 11:50 до 13:10). Кроме этого их ждет теоретический тест на знание правил дорожного движения. Впервые помимо водителей-мужчин в рамках конкурса состоится женский заезд. Сотрудницы «Спецавтобазы» будут бороться за первенство в скоростном маневрировании на легковом авто (с 13:10 до 14:40).

В 10:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, зал № 6А) продолжится допрос свидетелей по делу «химмашевского стрелка» Сергея Болкова.

В 12:00 состоится онлайн-брифинг, посвященный подготовке законопроекта об областном бюджете на 2022 год и плановый период. Участие в брифинге примет министр финансов Свердловской области Александр Старков. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

В 18:15 в Свердловской филармонии состоится пресс-подход дирижера и музыканта Юрия Башмета и актера Михаила Пореченкова. Они расскажут о своей литературно-музыкальной композиции «Облако в штанах». Поэма Маяковского будет зачитана под произведения Прокофьева, Стравинского, Шостаковича.

В 15:00 в администрации Екатеринбурга состоится заседание архитектурно-градостроительного совета. Будет рассмотрен проект строительства административно-гостиничного комплекса «Радиус-2» в границах улиц Малышева – 8 Марта – Вайнера – Радищева. Трансляция заседания будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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