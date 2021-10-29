29 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.10. 2021, пятница

В 10:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, зал №6А) продолжится допрос свидетелей по делу «химмашевского стрелка» Сергея Болкова.

В 11:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится творческая встреча с директором Уральского института регионального законодательства Николаем Ворониным, на которой он презентует свою книгу «Моя дорога».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную оценке психологического состояния школьников. В Свердловской области растет количество обращений подростков к психологам: какой отложенный эффект стала давать учеба на дистанте? Какие расстройства чаще выявляют специалисты? На эти и другие вопросы ответят: Анна Малахова, заместитель главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы, главный детский внештатный психиатр министерства здравоохранения Свердловской области; Кирилл Бахарев, руководитель Областного центра психологической поддержки детей и подростков. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом. О типах инсультов и основных причинах заболевания, о факторах риска развития инсульта, об актуальной статистике случаев инсульта на территории Свердловской области, а также о способах лечения инсультов и реабилитации после него расскажет главный внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий неврологическим отделением ГАУЗ СО «СОКБ № 1», к.м.н Андрей Алашеев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийской акции «Ночь искусств» в Свердловской области. О программе, о площадках-участниках, о форматах проведения акции, а также об особенностях посещения учреждений в условиях ограничительных мер расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко и руководитель Центра инновационных музейных технологий Светлана Швецова.

В 12:00 на площадке Коуровской обсерватории УрФУ состоится открытие полигона «Урал-Карбон». Новое оборудование для мониторинга парниковых газов представят советнику главы Минобрнауки России Антону Шашкину и заместителю министра промышленности и науки Свердловской области Наталии Мартыновой. Автобус для журналистов отправится от главного учебного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19) в 10:30.

В 12:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) состоится заседание Совета по развитию рекреационных и общественных пространств. На нем выступит заведующий кафедрой городского строительства УрФУ Алексей Хриченков с докладом о принципах сохранения и развития озелененных территорий набережных в рамках разработки стандарта комплексного благоустройства набережных, парков, скверов и бульваров Екатеринбурга. Трансляция заседания будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 14:00 от здания администрации города Екатеринбурга отправится пресс-тур, посвященный проведению Всероссийской переписи населения. Спикер – начальник отдела статистики населения и здравоохранения Свердловскстата Елена Мугинова. Журналистам покажут, как проходит перепись в одной из отдаленных территорий города и расскажут, чем перепись на окраине Екатеринбурга отличается от переписи в его центральной части.

В 14:00 в Большом Истоке (ул. Свердлова, 42/а) региональное министерство образования и молодежной политики передаст 37 новых школьных автобусов муниципалитетам области.

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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