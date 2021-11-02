2 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.11. 2021, вторник

В 11:00 начнется онлайн-трансляция заседания ассамблеи свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Участие в мероприятии примут и.о. губернатора Алексей Шмыков, председатель объединения, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Собравшиеся обсудят проект федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Трансляция будет доступна на сайте законодательного собрания и на официальном канале на YouTube. После заседания запланирован онлайн-брифинг Павла Крашенинникова и Людмилы Бабушкиной.

В 12:00 в «Урал Опера Балете» (Екатеринбург, пр. Ленина, 46а) начнется генеральная репетиция премьеры оперы «Евгений Онегин» режиссера Дмитрий Волкострелова.

В 20:00 врачи «Новой больницы» (Екатеринбург) проведут онлайн-школу для пациентов по теме Covid-19. Специалисты разберут, почему люди сомневается в эффективности и безопасности прививок против ковида, обсудят основные мифы и ответят на главный вопрос: сможет ли вакцинация уберечь в полной мере. В онлайн-школе примут участие иммунолог, терапевт, а также пульмонологи, которые занимаются реабилитацией пациентов и лечением постковидного синдрома. Занятие пройдет на образовательной платформе «Новой больницы», регистрация по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

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