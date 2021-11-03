3 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

03.11. 2021, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области. Об основных итогах реализации проекта за 10 месяцев 2021 года, о количестве обновленных дворов и общественных территорий в регионе, о затраченных средствах из бюджетных и внебюджетных источников, а также о планах по благоустройству до конца года расскажет министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Ельцин-центре выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», организованной совместно с «Энциклопедией русского авангарда». О центральной теме выставочного проекта, об исследовании исторических документов, о музеях, предоставивших работы для выставки, расскажут советский и российский историк искусства, искусствовед, издатель, исследователь живописи русского авангарда, соавтор и редактор «Энциклопедии русского авангарда» Андрей Сарабьянов, искусствовед, куратор, лектор лондонского Института Курто Наталья Мюррей и руководитель арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских. Пресс-тур по выставке в арт-галерее Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3) начнется в 13:30.

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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