9 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.11. 2021, вторник

В 10:00 глава города Алексей Орлов посетит Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина-Сибиряка, 189), где проинспектирует строительство нового вольера для белых медведей.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам проверок детского питания в образовательных учреждениях Свердловской области. О жалобах родителей и результатах проверок, о выявленных нарушениях и предусмотренных санкциях расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Николай Сафронов и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную работе учреждений культуры в Свердловской области в условиях пандемии. Театры, музеи и библиотеки начали работать по новым правилам: как организовано посещение площадок с учетом проверки QR-кодов? Как изменился поток посетителей в нерабочие дни? От проведения каких мероприятий пришлось отказаться? На эти и другие вопросы ответят: Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Александр Колотурский, директор Свердловской государственной академической филармонии; Игорь Булдыгин, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра; Олег Лутохин, директор музея Бориса Ельцина; Татьяна Самойлова, директор арт-холдинга «Ангажемент». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Депутаты рассмотрят законопроект об увеличении числа депутатов, получающих зарплату из бюджета.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике и земельным отношениям.

С 14:00 до 17:00 (екб) пройдет онлайн-конференция компании «Дом.рф» для СМИ и пресс-служб регионов УрФО по теме «Развитие жилищного строительства». Помимо спикеров «Дом.рф» предполагается участие в конференции представителей уральского полпредства. Конференция пройдет на платформе Zoom, подключение по ссылке.

В 16:00 в Доме правительства (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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