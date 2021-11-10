10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.11. 2021, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную работе бизнеса в Свердловской области в условиях пандемии. Свердловский бизнес оценивает потери из-за нерабочих дней и новых антиковидных мер: какие отрасли пострадали больше других? Что помогает компаниям сохранять стабильность? Готовят ли бизнес-объединения предложения по поддержке предпринимателей? На эти и другие вопросы ответят: Александр Породнов, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей; Илья Тыщенко, председатель Свердловского регионального отделения «Опоры России»; Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения «Деловая Россия». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 на Верх-Исетском пруду Екатеринбурга сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проведут профилактический рейд. Специалисты по безопасности на воде сделают замеры толщины льда. Сотрудники МЧС предупредят население об опасности выхода на тонкий лёд, напомнят правила спасения при проваливании под лед и вручат памятки с правилами вызова экстренных служб. Сбор по адресу: ул. Кирова, 40.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная достижениям уральского научного сообщества и празднованию Всемирного дня науки за мир и развитие. Об актуальных событиях в жизни уральского научного сообщества, о последних достижениях уральских ученых в области естественных и гуманитарных наук, об участии УрО РАН в международных проектах расскажут вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, академик Валерий Чарушин, заместитель председателя УрО РАН, академик Виктор Руденко, главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, член-корреспондент РАН Игорь Некрасов, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН доктор биологических наук Рашит Хантемиров.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате накануне Всемирного дня борьбы с пневмонией состоится пресс-конференция, посвященная современным методам лечения и профилактики пневмоний. О статистике по заболеванию в Свердловской области в 2020-2021 годах, в том числе среди детей, о внедрении современных методов диагностики, лечения и профилактики пневмонии расскажут главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии УГМУ Игорь Лещенко и главный внештатный детский специалист-пульмонолог регионального минздрава, врач-пульмонолог Областной детской клинической больницы Ирина Шуляк.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится вебинар, посвященный росту количества самозанятых граждан в Свердловской области. О популярности нового налогового режима, о количестве самозанятых в регионе, об отраслях бизнеса, в которых выгоднее всего регистрировать самозанятость, а также о поддержке со стороны государства расскажут заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Кисеев, начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по детским школам искусств, получившим новые инструменты и оборудование в рамках реализации национального проекта «Культура». Начальник городского управления культуры Илья Марков расскажет о реализации нацпроекта и перспективах обновления оборудования школ искусств города.

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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