11 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.11. 2021, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту Международного архитектурного марафона «АрхЕвразия» в Екатеринбурге. О программе марафона и приглашенных спикерах, об ожидаемом количестве участников, о проведении Международной премии по архитектуре и дизайну «Евразийская премия» (Eurasian Prize), а также о том, как будут развиваться города через 10-20 лет, расскажут президент Московского отделения Международной академии архитектуры (МААМ), вице-президент Международной академии архитектуры, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, народный архитектор Российской Федерации Андрей Боков, директор саммита «АрхЕвразия» и международной премии по архитектуре и дизайну «Евразийская премия» Галина Букова, председатель свердловского отделения всероссийской организации «Союз дизайнеров РФ» Сергей Шашмурин.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

Архивы «Нового Дня» о выселении людей из домов. / Пенсионерке поменяли батарейки за 11 тысяч, а потом еще 300 украли с ее карты. / Коллективный иммунитет в России не дотягивает до 50%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»