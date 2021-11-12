12 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.11. 2021, пятница

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную визиту в Екатеринбург британского стрит-арт художника Джеймса Кокрана. Уличный художник из Великобритании нарисует граффити в Екатеринбурге к историческому дню рождения города: почему площадкой для творчества выбран памятник «Битлз»? Как связана премьера фильма оскароносного режиссера Питера Джексона с Екатеринбургом? На эти и другие вопросы ответят: Ричард Дьюэлл, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге; Олег Александрин, директор департамента гуманитарного сотрудничества Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области; Джеймс Кокран, стрит-арт художник (Лондон); Владимир Попов, президент уральского «Битлз клуба». Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению проекта «Время карьеры-2021». Об акции и задействованных в ней вузах, о программе мероприятий в формате онлайн и офлайн, о профориентационном навигаторе для школьников, а также о межведомственном взаимодействии в вопросах профессиональной подготовки кадров расскажут заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, соруководитель проекта «Время карьеры», председатель Союза студентов Уральского федерального университета Ойбек Партов и участник проекта «Время карьеры», победитель конкурса «Золотая стажировка» Лев Мукосеев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная методам диагностики и контроля сахарного диабета. О статистике заболевания за 10 месяцев 2021 года, в том числе среди детей, о методах ранней диагностики, о контроле и социальной адаптации граждан, больных диабетом, расскажут главный внештатный детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор кафедры госпитальной педиатрии Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Алексей Кияев, главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловского областного эндокринологического центра, заведующая эндокринологическим отделением СОКБ №1 Татьяна Грачева, председатель Свердловской региональной общественной организации «Свердловское диабетическое общество» и председатель Общественной организации инвалидов «Свердловское диабетическое общество инвалидов» Галина Василевская.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная социальной адаптации слепых и слабовидящих граждан и доступности инклюзивных учреждений культуры в регионе. О статистике незрячих и слабовидящих людей на территории Свердловской области, о мерах поддержки в вопросах социальной адаптации, о доступности инклюзивных учреждений культуры в регионе, а также о программе марафона «Культурный код слепых» расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской областной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова, президент АНО «Белая трость» Олег Колпащиков, директор культурно-спортивного реабилитационного центра Свердловской областной организации общероссийской организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Владислав Помелов.

В 16:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная форуму «Ориентальный вектор: женская литература стран Азии». Организатор Форума – Свердловская областная универсальная научная библиотека им. Белинского. О задачах форума, о гостях и участниках, об онлайн и офлайн программах, а также о новом формате драмбаттла расскажут заместитель директора Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Елена Гармс, куратор фестивальных программ Евгений Иванов, писатель, сценарист, преподаватель, редактор, автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок», «Сад» и сборника рассказов «Где-то под Гроссето» Марина Степнова, прозаик, поэт, филолог, критик, инициатор и идейный вдохновитель проекта «Абзац», электронного научного журнала «Полилог», интернет-альманаха «Артикуляция», участник арт-группы «бАб/ищи» Анна Голубкова.

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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