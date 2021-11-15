15 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.11. 2021, понедельник

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника городского управления культуры Ильи Маркова, посвященного началу строительства ледового городка на площади 1905 года.

В 14:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120) состоится очередное заседание по делу «химмашевского стрелка» Сергея Болкова.

В 15:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов торжественно откроет школу № 179 (поселок Северка, ул. Строителей, 48) после капитального ремонта.

Екатеринбург. Другие новости 14.11.21

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