16 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.11. 2021, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят проект областного бюджета в первом чтении.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, брифинг будет посвящен общероссийскому форуму стратегического развития «Города России – 2030», который пройдет в онлайн-формате 17 и 18 ноября.

В 11:20 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) на выездное заседание в СОК «Калининец» отправится постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты и представители администрации города оценят состояние антитеррористической защищенности комплекса в рамках подготовки к проведению Всемирных студенческих игр.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту нового потока обучения в «Школе фермера» в Свердловской области. О старте нового потока и изменениях в программе учебного курса, о направлениях подготовки в Свердловской области и географии проекта, а также о выпускниках школы профессиональных фермеров и планах по дальнейшему развитию отрасли в регионе расскажут министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев, проректор по организационным и общим вопросам Уральского государственного аграрного университета Надежда Юрченко, директор Свердловского РФ АО «Россельхозбанк» Татьяна Шилова и фермер, слушатель программы «Школа фермера» Ольга Попова.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:40 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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