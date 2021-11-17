17 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.11. 2021, среда

В 09:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного новым возможностям Единой социальной карты Свердловской области. В середине октября 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале работы проекта единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка» в городских учреждениях культуры. Какие возможности получили в связи с этим владельцы карты? Как ими воспользоваться? На эти и другие вопросы журналистов ответят: начальник управления культуры администрации города Илья Марков и директор компании-оператора единой социальной карты «Сапфир – Эксперт» Павел Ведерников.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию директора Шарташского лесного парка Артура Зиганшина. Руководство Шарташского лесопарка оценило затраты на развитие нового рекреационно-оздоровительного кластера на 2022 год: как планируется привлекать средства? Начнется ли строительство термального комплекса? Как будет проходить масштабная очистка озера Шарташ? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в Екатеринбурге начнет свою работу общероссийский онлайн-форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия». Форум откроется пленарным заседанием «Новая городская реальность», на котором запланировано выступление главы Екатеринбурга Алексея Орлова, глав российских городов, представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов в сфере государственного и муниципального управления. Программа и ссылки на трансляцию размещены на сайте forumrc.org.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября. О региональной статистике преждевременных родов, о причинах, им способствующим, о программах медицинской помощи для недоношенных детей и профилактике ранних родов расскажут главный неонатолог Свердловской области Елена Долгих, главный специалист отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Антонина Кузнецова и главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева.

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