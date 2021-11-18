18 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.11. 2021, четверг

В 09:45 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города, главного архитектора города Андрея Молокова, посвященного началу опроса горожан в рамках разработки концепции набережной реки Исети от улицы Ткачей до улицы Лыжников. Андрей Молоков расскажет, как принять участие в опросе, на какие вопросы предстоит ответить его участникам и каким образом результаты опроса будут отражены в техническом задании на разработку концепции.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную повышению эффективности производства на предприятиях Урала и Пермского края. Проверить местоположение сотрудника в случае ЧП поможет «умная» каска: какие еще изменения вносят новые цифровые технологии на производствах? Как эксперты оценивают использование «умных» вещей на предприятиях Урала и Пермского края? К каким результатам это приводит? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Пешев, начальник управления по макрорегиону №2 Федерального центра компетенций (Москва); Александра Лещёва, заместитель директора макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами; Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей (Москва). Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области начнет работу согласительная комиссия по бюджету региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

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