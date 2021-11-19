19 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.11. 2021, пятница

В 09:00 на площадке СОФПП (Екатеринбург, ул. Восточная, 7д) с пресс-подхода директора федерации Валерия Пиличева начнется пресс-тур в Полевской на производство экологичных пакетов из спанбонда, автобус для СМИ отправляется в 09:15. В 10:45 начнется экскурсия по предприятию «ЭкоПрост» (Полевской, ул. Трубников, 6).

В 10:00 в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, 3) состоится презентация концепции новогоднего оформления Екатеринбурга, разработанной департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города. Специалисты проведут открытый мастер-класс по праздничному оформлению фасадов зданий, входных групп и витрин к Новому году. Участники встречи смогут познакомиться с актуальными тенденциями в декорировании фасадов зданий в соответствии с принципами устойчивого развития.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов дорожных ремонтов на территории Свердловской области в 2021 году. О завершенных ремонтных работах, о статистике по протяженности отремонтированных дорог и о количестве бюджетных средств, направленных на эти цели, а также о новейших технологиях ремонта и контроле качества новых дорог расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

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