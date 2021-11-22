22 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.11. 2021, понедельник

В 10:00 (ориентировочно) состоится онлайн-брифинг, посвященный мерам по противодействию Covid-19, предпринимаемым в Свердловской области. Участие в нем примет главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию начальника отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Свердловской области Павла Ваняшина. В этом году жители Свердловской области впервые платят налог на имущество, исходя из его кадастровой стоимости: каковы первые итоги собираемости в Свердловской области? Как из-за новых правил меняется сумма налога? Когда истекает срок уплаты налогов за 2020 год? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса»

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя председателя комитета благоустройства администрации города Виктора Юровицкого, посвященного приему предложений горожан по благоустройству объектов на 2023 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Спикер расскажет, в какие сроки будет вестись сбор предложений горожан и как можно внести свои предложения, а также какие объекты предлагает к благоустройству на 2023 год муниципалитет.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная 30-летию сотрудничества между Свердловской областью и Харбином. О мероприятиях, посвященных этой дате, об итогах товарищеского матча по Dota 2, а также о перспективах развития киберспорта в регионе расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Людмила Берг, заместитель председателя Свердловского отделения Федерации компьютерного спорта России Игорь Кушнарев. После выступления спикеров состоится торжественное награждение уральских спортсменов по итогам товарищеского киберспортивного матча по Dota 2.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы Уральского специализированного центра респираторной реабилитации и диспансерного наблюдения пациентов, перенесших Covid-19. Об итогах работы центра и диспансерного наблюдения ковидных пациентов, об эффективности реабилитационных программ, а также о симптомах постковидного синдрома и подходах к его лечению расскажут главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Уральского государственного медицинского университета Минздрава России, научный руководитель клиники медицинского объединения «Новая больница», д.м.н. Игорь Лещенко, руководитель центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы», к.м.н. Наталья Эсаулова, руководитель центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, старший ординатор пульмонологического отделения «Новой больницы», к.м.н. Алексей Кривоногов.

В 13:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по объектам дорожного строительства в микрорайонах Солнечный и Академический. Журналистам покажут, как идет строительство современной ливневой канализации с очистными сооружениями, возведение которых ведется одновременно с дорожным полотном. Главный инженер городского Управления капитального строительства Евгений Бакиров расскажет об особенностях строительства подобного рода объектов и ответит на вопросы.

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