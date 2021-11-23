23 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.11. 2021, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. По его окончании начнется совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3, кафе) откроется XVII ежегодный фестиваль качества хлеба, муки, хлебобулочной, кондитерской продукции и тортов. Организаторы фестиваля: центр «Гарантия качества» при поддержке Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Муниципального центра защиты потребителей, Уральского государственного экономического университета. В фестивале примут участие предприятия: АО «Режевской хлебокомбинат» (Свердловская область), АО «Пермский мукомольный завод» (Пермь), ООО «Мингер-Хоум» (Тюмень), АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» (Екатеринбург), предприятия Свердловской области: пекарня «Кедр» ИП Копытов А.П. (Нижняя Тура), ООО «Шалинский пищекомбинат» Шалинского райпо, ООО «Артинский хлебокомбинат» Артинского райпо, предприятие ChocoFactura (Екатеринбург), кафе-пекарня «Плюшка» (Екатеринбург) и другие.

В 10:00 на улице Вайнера (между ул. Малышева и Радищева, напротив ТЦ «Бум») в рамках проекта «Открытая галерея» состоится открытие фотовыставки, приуроченной к двадцатилетию группы «Синара» и проведенному информационным агентством России ТАСС воркшопу по промышленной съемке. В галерее будут размещены фотоснимки более 50 фотокорреспондентов из разных уголков России. В мероприятии примут участие заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева, директор по коммуникациям компании «Синара» Наталья Левицкая, советник президента СОСПП Михаил Черепанов и директор РИЦ «ТАСС-Урал» Мария Картуз.

В 10:45 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по пунктам вакцинации в двух торговых центрах. Журналисты познакомятся с организацией работы пунктов и смогут пообщаться с врачами и медсестрами, работающими в них. Медики расскажут, насколько загружены сейчас пункты вакцинации и как организована работа в них для минимизации очередей. На вопросы СМИ ответят зам главврача ЦГБ № 6 Светлана Филиппова и зам главврача ЦГБ № 24, врач-эпидемиолог Ирина Ялаева.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную увеличению количества штрафов, выписанных автомобилистам, в Свердловской области. В Свердловской области в этом году увеличилось количество штрафов ГИБДД, выписанное автомобилистам: с чем связана такая тенденция? Какова общая задолженность свердловских автовладельцев? Как оспорить нарушение ПДД, зафиксированное станциями видеонаблюдения? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Гробов, начальник отдела исполнения административного законодательства управления ГИБДД по Свердловской области; Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Свердловской области. Пресс-конференция пройдет на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция будет идти на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя министра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова. Брифинг посвящен эпидемической ситуации и вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Екатеринбурге.

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