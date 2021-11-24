24 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.11. 2021, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная старту нового благотворительного проекта «Ремонт всем миром» для ветеранов Великой Отечественной войны в Свердловской области. О проекте, о сборе средств и команде волонтеров, а также о дальнейших планах расскажут координатор проекта «Ремонт всем миром», руководитель добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай, заместитель председателя Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Валентина Рябцева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализованным в 2021 году проектам фонда «Бажов» и планам на 2022 год. О проекте «Бажов в Казахстане», о художественном фильме «Ящерка вернется» и «Грустный рассказ о дороге в сказ», а также о планах фонда на 2022 год расскажут председатель совета и директор «Благотворительного фонда Бажов» Сергей Полыганов, дочь писателя Павла Бажова Ариадна Бажова-Гайдар, председатель правления Свердловской областной общественной детско-юношеской благотворительной организации «Детский Орден Милосердия» Марина Черкасова, режиссер, член Союза кинематографистов РФ Андрей Ким.

В 17:00 в Музее истории Екатеринбурга состоится вручение премии имени Татищева и де Геннина за работы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие уральской столицы. Памятные медали и дипломы будут вручены лауреатам 2021 года.

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